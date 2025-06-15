وزير التربية.. هكذا يتم معاقبة الغشّاشين في الامتحانات

أكد وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، أن القطاع سيعتمد على مرحلة جديدة لمواجهة الغش تربويا وتقنيا. خاصة وأنه سلوك مرفوض في التعليم.

وأضاف وزير التربية الوطنية في ندوة صحافية اليوم الأحد عقب إعطائه إشارة إنطلاق امتحان شهادة البكالوريا من العاصمة. أنه قد تم تسجيل 53 حالة غش خلال امتحان شهادة التعليم المتوسط، وهو رقم قليل جدا مقارنة بعدد الممتحنين.

وأوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن إحالة التلاميذ على العدالة هو اسلوب من الاساليب التربوية. مؤكدا أن العدالة لها نظامها وحينما يكون الشخص قاصر لن يصدر في حقه حكم جزائي ويحال على قاضي الأحداث. الذي بدوره يشتغل بمنظومة تربوية وليس عقابية. واذا كان الشخص بالغ لسن الرشد يحال على العدالة وتتخذ في حقه الإجراءاتت العقابية المعمول بها.

ودعا وزير التربية التلاميذ إلى ضرورة الإبتعاد عن جو الغش والتقرب من جو التنافس والابتعاد عن الأعمال المشبوهة حفاظا على نزاهة الإمتحان.