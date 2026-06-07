وزير التربية: هناك تلاميذ درسوا في مؤسساتنا ونجحوا في مسابقات دولية خارج الوطن

قال وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، إنّ هناك تلاميذ وطلبة درسوا في المؤسسات الجزائرية وبالبرنامج الحالي، نجحوا في مسابقات دولية خارج الوطن.

و أوضح وزير التربية، أن القطاع يشتغل حاليا على نوعية البرامج على غرار المعارف التي يتلقاها التلميذ. مشيرا إلى أن هناك مواد أصبحت بعض الدروس فيها تحتاج الى تحيين. على حسب ما يدور و ينتج من طرق علمية. مؤكد “نعمل الآن على إتاحة أوسع للنشاط الثقافي لاسيما في الابتدائي”.

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