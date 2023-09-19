وزير التربية.. هناك عمل للنظر في امتحان “البيام” للمرور إلى الثانوي

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، عن تقييم امتحان شهادة المتوسط “البيام” للانتقال إلى التعليم الثانوي.

كما أوضح وزير التربية، في تصريحات صحفية، أنه سيكون هناك عمل بخصوص المرور من المتوسط إلى الثانوي. مشيرا إلى أنه سيتم الإعلام عنه في وقته المناسب.

الوزير يفند إلغاء “السانكيام”

بالمقابل، فنّد بلعابد، إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي “السانكيام“. حيث أكد انه تم تقييم الامتحان وجلب التغييرات اللازمة لتفعيله.