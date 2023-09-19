وزير التربية.. هناك عمل للنظر في امتحان “البيام” للمرور إلى الثانوي
كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، عن تقييم امتحان شهادة المتوسط “البيام” للانتقال إلى التعليم الثانوي.
كما أوضح وزير التربية، في تصريحات صحفية، أنه سيكون هناك عمل بخصوص المرور من المتوسط إلى الثانوي. مشيرا إلى أنه سيتم الإعلام عنه في وقته المناسب.
الوزير يفند إلغاء “السانكيام”
بالمقابل، فنّد بلعابد، إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي “السانكيام“. حيث أكد انه تم تقييم الامتحان وجلب التغييرات اللازمة لتفعيله.
وتخلت وزارة التربية، عن امتحان “السانكيام” بعد إعادة تقييمه من قبل المؤطرين. كما أشار وزير التربية، إلى أن الامتحان سيعوض بتقييم المكتسبات الذي سيكون مفيدا دون أن يربك التلميذ. بهدف إدخال البيداغوجية عليه وتحسين وظيفتة في تقييم مكتسبات التلميذ إنطلاقا من مرجعية الكفاءات المستهدفة في كمرحلة التعليم الابتدائي. وهذا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة سيما ما تعلق باعادة النظر في منظومة الإمتحانات المدرسية وتكييفها. كما أن المقاربة في الملف مقاربة علمية منهجية تبدأ من أهل الإختصاص.
وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح سابقا أنه لن يدخل في احتساب المعدل السنوي العام.
كما أشار وزير التربية خلال الندوة الوطنية المخصصة لتقييم مكتسبات التلاميذ في التعليم الإبتدائي. أنه تم تنظيم ورشات خاصة يشارك فيها إطارات القطاع لتقييم وضبط العمليات الخاصة بالدخول المدرسي والكتاب المدرسي. مؤكدا أنه سيشرع في تنظيم الإمتحان هذه السنة.