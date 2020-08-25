وزير التربية: وفرنا جميع المستلزمات ويجب على الجميع التقيد بالإجراءات الوقائية

دعا وزير التربية، محمد وجعوط، اليوم الثلاثاء، جميع موظفي قطاع التربية من مسؤولين وموظفين والأساتذة وكذا التلاميذ إلى ضرورة الألتزام بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها في جميع البروتوكولات المعتمدة.

وقال واجعوط، في تصريح له على هامش زيادته التفقدية للمؤسسات التربية، “مكنتني زايرة اليوم من الوقوف شخصيا على بداية العملية في عدد من المؤسسات التربوية”.

وأضاف واجعوط “تمكنت ايضا من اجراء محادثات هامشية مع التلاميذ، والوقوف على مدى الإتزام بالاجراءت المنصوص عليها في بروتوكولات”.

وأضاف الوزير “محطة اليوم تعتبر المحطة الاولى، وتخص بداية حصص المراجعة”.

كما شكر وزير التربية جميع المسؤولين الذين سهروا على توفير والتقيد بالاجراءت.

وقال واجعوط “الأستاذة تجندوا وحضوا بقوة اليوم، ولمست الوعي الكبير والمسؤولية الكبيرة لانجاح هذه المحطة الاولى في انتظار انطلاق المحطة الثانية المتعلقة بإجراء الّإمتحانات”.

وأكد الوزير أن “الدولة الجزائرية وجميع السلطات المحلية وفرت وستوفر جميع المستلزمات، خاصة ما تعلق بالروتوكول صحي”.

كما اغتنم الوزير الفرصة لبعث رسالة طمأنة للجميع ودعا المنظمات والمسؤولين للصرامة في السعي لتطبيق الإلتزامات بكل الطرق القانونية، وذلك لضمان انجاح جميع هذه المحطات.