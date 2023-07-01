وزير التربية يأمر بإتمام أعمال نهاية السنة وملفات الدخول المدرسي في الآجال المحددة

قدّم وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، تعليمات لإتمام أعمال نهاية السنة الدراسية، وملفات الدخول المدرسي 2023-2024، بالدقة المطلوبة وفي الآجال المحددة.

حيث ترأس الوزير، صبيحة اليوم السبت، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي من مقر الوزارة بالمرادية.

وحسب بيان للوزارة، خصّصت الندوة، لمواصلة متابعة تنفيذ العمليات المسطّرة في الرزنامة الإدارية على غرار ترقيم السكنات الوظيفية. والتأكد من صحة المعلومات الخاصة بالأساتذة المعنيين بالحركة التنقلية وغيرها.

كما قدّم الوزير، تعليمات لإتمام أعمال نهاية السنة الدراسية، وملفات الدخول المدرسي 2023-2024، بالدقة المطلوبة وفي الآجال المحددة.

وفي المستهل، جدّد الوزير تهانيه لمديري التربية ومن خلالهم جميع مستخدمي القطاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتناول جدول الأعمال المدرج في هذه الندوة الحركة النقلية لسلك الأساتذة. حيث قُدّمت الشروحات الخاصة بالترتيبات المتبقية لهذه العملية.

ومنها عرض جداول الحركة التي تستخرج من الأرضية الرقمية على اللجان الإدارية متساوية الأعضاء. واستخراج مقررات نقل المعنيين وتسليمها لهم عند توقيع محاضر الخروج يوم 04 جويلية 2023.

وزير التربية يؤكد على ضرورة تبليغ الاستدعاءات لكل المعنيين بالامتحانات المهنية بشكل رسمي

كما تناول الإجتماع، الامتحانات المهنية المقرّر إجراؤها بتاريخ 10 جويلية 2023. حيث أكّد الوزير على ضرورة تبليغ الاستدعاءات لكل المعنيين دون استثناء بشكل رسمي.

كما شدّد على إعطاء العناية اللازمة لمحاضر عمل اللجان التقنية. وحسن استغلالها تفاديا لوقوع أي خطأٍ محتمل.

وكذا المتابعة الصارمة لمجريات الامتحانات بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. والسهر على تطبيق الإجراءات القانونية المرتبطة بنزاهة الامتحانات والمسابقات. مع ضمان أقصى شروط الشفافية والنزاهة والحياد.

كما عرجت هذه الندوة، على عملية التحضير لشغل المناصب الشاغرة المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة. وكذلك عملية توظيف أساتذة التربية البدنية وأساتذة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي.

وكذا متابعة سير مجالس القبول والتوجيه في السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية المعنية.

وإجراء عمليات الخروج والدخول الولائية عبر الأرضية الرقمية دون سواها للرتب المعنية، بالتنسيق مع مدير الموارد البشرية.

وبالنظر إلى المجهودات المبذولة طوال السنة الدراسية، أمر الوزير مديري التربية بدعوة مديري المؤسسات التعليمية إلى جعل تاريخ إمضاء محاضر الخروج في العطلة السنوية يوما مميزا.

وحث الوزير، على إلتقاء أفراد الجماعة التربوية لكل مؤسسة لتثمين الإنجازات المحققة. ومشاركتهم مع إطارات مديريات التربية في هذا اليوم ميدانيا.