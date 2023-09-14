وزير التربية يأمر بإتمام جميع العمليات المتعلقة بتوظيف الأساتذة المتعاقدين

أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بإتمام جميع العمليات المتعلقة بتوظيف الأساتذة المتعاقدين إلى غاية إلتحاق المعنيين بالمؤسسات التي يختارونها. وفق ترتيبهم الإستحقاقي واستلام التعيينات وإمضاء محاضر التنصيب.

وجاء في بيان للوزارة، أنه ومواصلة لسلسلة الندوات المخصصة لمتابعة الدخول المدرسي، المقرر ليوم 19 سبتمبر 2023. ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد مساء أمس الأربعاء. ندوة وطنية من مقر الوزارة عبر تقنية التحاضر المرئي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية و مديرو التربية.

و بخصوص توظيف أساتذة بصفة متعاقدين على المناصب الشاغرة في المراحل التعليمية الثلاث. أمر الوزير بإتمام جميع العمليات إلى غاية إلتحاق المعنيين بالمؤسسات التي يختارونها وفق ترتيبهم الإستحقاقي لاستلام التعيينات وإمضاء محاضر التنصيب.

كما ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع. مشيرا إلى أن رقمنة عملية الدخول والخروج الولائي للأساتذة سمحت بتلبية نسبة غير مسبوقة في القطاع. كما شدّد على ضرورة السهر على إنجاز العمليات المتبقية وفق رزنامة التدابير العملياتية المحددة لها.

و أكد بلعابد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إنجاح الدخول المدرسي. بضمان تغطية كل الأفواج التربوية والمؤسسات التعليمية بالتأطير التربوي و الاداري”.

للإشارة كانت الوزارة قد فتحت باب التوظيف للراغبين في الترشح كأساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التربية والتعليم التابعة لها بعنوان السنة الدراسية 2023-2024. من حاملي شهادة الماستر ومهندس دولة والليسانس للتسجيل والإيداع الإلكتروني لملفاتهم على المنصة الرقمية للتوظيف. في النظام المعلوماتي المخصصة لهذا الغرض في الفترة الممتدة من 05 إلى 10 سبتمبر الجاري .

ويتعلق الامر برتب أستاذ التعليم الثانوي “جميع المواد”، أستاذ التعليم المتوسط “جميع المواد”. أستاذ المدرسة الابتدائية “مادة اللغة العربية، مادة اللغة الأمازيغية، مادة اللغة الفرنسية”.