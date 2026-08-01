وزير التربية يأمر بالتحضير الدقيق للدخول المدرسي وفقا للتاريخ المحدد

أكد وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، أن قطاع التربية ملتزم بالتحضير الدقيق للدخول المدرسي المقرر يوم الأحد 06 سبتمبر 2026، وفقا للتاريخ المحدد في إطار رزنامة الدخول الاجتماعي التي تضبطها السلطات العليا للبلاد.

وحسب بيان للوزارة، شدد الوزير، خلال ترؤسه اليوم السبت، لندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، خُصصت لمتابعة مدى تقدم التحضيرات للدخول المدرسي 2026-2027، على ضرورة تعبئة جميع المصالح المركزية وغير الممركزة، واستكمال مختلف التدابير التنظيمية والبيداغوجية واللوجستية في الآجال المحددة. بما يضمن انطلاقا فعليا ومنظما للدراسة في جميع المؤسسات التربوية. مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لاستقبال التلاميذ.

كما أكد الوزير على أهمية استكمال التحضيرات المتعلقة بالتنظيم التربوي، وضمان جاهزية المؤسسات من مختلف الجوانب. لاسيما ما يتعلق بالإطعام المدرسي، والتحضير الجيد لأسبوع الصحة المدرسية. وتوفير شروط تمدرس ملائمة وآمنة.