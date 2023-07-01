وزير التربية يأمر بالمتابعة الصارمة لمجريات الامتحانات المهنية

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد على ضرورة المتابعة الصارمة لمجريات الامتحانات المهنية وكذا السهر على تطبيق الإجراءات القانونية المرتبطة بنزاهتها. والمقررة يوم 10 جويلية الجاري.

وشدد الوزير خلال ترأسه ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي، خصصت لدراسة عدة نقاط على ضرورة تبليغ الاستدعاءات لكل المعنيين دون استثناء”. كما أمر بإعطاء العناية اللازمة لمحاضر عمل اللجان التقنية وحسن استغلالها، تفاديا لوقوع أي خطأ محتمل.

وفي ذات السياق أمر بلعابد بالمتابعة الصارمة لمجريات الامتحانات والسهر على تطبيق الإجراءات القانونية المرتبطة بنزاهة الامتحانات والمسابقات مع ضمان أقصى شروط الشفافية والنزاهة والحياد.

كما تطرق الوزير في ذات الندوة إلى التحضير لعملية شغل المناصب الشاغرة المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة. وكذا عملية توظيف أساتذة التربية البدنية وأساتذة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي”. بالإضافة الى “متابعة سير مجالس القبول والتوجيه في السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي”.

كما أسدى بلعابد تعليمات من أجل إتمام أعمال نهاية السنة الدراسية وملفات الدخول المدرسي 2023-2024 بالدقة المطلوبة وفي الآجال المحددة.