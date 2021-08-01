وزير التربية: يأمر بتسريع وتيرة تلقيح موظفي القطاع ضد كورونا

أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية تعليمات لتسريع وتيرة التلقيح لمستخدمي القطاع. وخلال الإجتماع شدد الوزير على نقاط عديدة تمس التحضيرات المتعلقة بالظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا. وبالأخص بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، انطلاقا من التجارب السابقة حتى لا تتكرر.

بالإضافة إلى الشروع في تعقيم وتنظيف المؤسسات التربوية خصوصا داخل الأقسام، الممرات والمرافق الصحية، دورات المياه والحنفيات، قبل الدخول المدرسي. وبهذا اسدى الوزير تعليمات بتسريع وتيرة تلقيح موظفي الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات، على ان يتم الشروع في تلقيح الطاقمين التربوي والإداري وكل مستخدمي القطاع خلال الدخول المدرسي. مع تجنيد الجميع في هذه العملية.

ومن جهة اخرى وجه الوزير تعليمات وتوجيهات فيما يخص جاهزية الهياكل والمنشآت التربوية وكذا تهيئة المؤسسات التعليمية خلال العطلة الصيفية. وهذا فيما يخص الكتاب المدرسي ووفرته والعمليات التضامنية المختلفة من منحة 5000دج والإطعام والنقل المدرسي.