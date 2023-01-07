وزير التربية يأمر بدفع المخلّفات المالية المتبقية

أصدر، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تعليمات صارمة وأوامر مستعجلة من أجل دفع الخلفات المالية المتبقية. كما أوضح الوزير أن هذه المخلفات تخص فقط المستخدمين المعنيين بها. مشددا على الانتهاء منها في القريب العاجل.

في حين، جدد وزير التربية الوطنية، التأكيد على عدم استعمال المؤسسات التعليمية لأغراض غير بيداغوجية. كما أمر بلعابد، بتنظيم مسابقة كتابة قصة قصيرة حول الذاكرة الوطنية. تحضيرا لليوم الوطني للذاكرة المصادف للثامن ماي من كل سنة.

وتابع وزير التربية في سياق مغاير، بدقّة، وضعية تسديد العلاوة الجزافية المتعلقة ببيع الكتب المدرسية. وكذلك حصيلة عمل اللجان المكلّفة بجرد العتاد التقني البيداغوجي على مستوى ثانويات التعليم التقني سابقا.

وجاءت تعليمات وزير التربية، خلال ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية. حيث حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

وقال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في وقت سابق، أن الوزارة تسعى لمعالجة كافة المشاكل والإنشغالات التي تخص القطاع. خاصة القانون الأساسي.

كما أشار الوزير، أنه كانت هناك إجتماعات دورية مع الشركاء الإجتماعيين لأنهم قوة إقتراح والإرتقاء بالقطاع. حيث تم الإصغاء إلى مختلف الإنشغالات وحلحلة بعض المشاكل المطروحة.

وكشف الوزير بلعابد، أن القطاع يهدف إلى مقاربة جدبدة تغلّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الإنشغالات المطروحة. كما أن هذه اللقاءات جاءت تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية لإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة. الذي يحكم المسار المهني للأسلاك المنتمية للقطاع.