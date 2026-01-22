وزير التربية يأمر بمراقبة كل ما ينشر حول مسابقة التوظيف

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على ضرورة الإشراف الشخصي والمباشر للسادة مديري التربية على عمل لجان دراسة ملفات المترشحين لمسابقة التوظيف. وكذا مراقبة كل ما ينشر بخصوص المسابقة، تفاديًا لأي تضارب في التوجيهات أو المعلومات.

وفي هذا الصدد، ذكّر وزير التربية خلال ترأسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بأن شهادة الدكتوراه لا تُعد تكوينًا مكمّلًا. طبقًا لأحكام الوظيفة العمومية، محذرًا من نشر بلاغات غير دقيقة من شأنها خلق تفاوت في المعالجة بين الولايات.

كما شدّد الوزير على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير المعتمدة. مع رفع الحالات الإشكالية التي لا تتوفر لديهم بخصوصها إجابات واضحة إلى الإدارة المركزية. لدراستها بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية.

للإشارة، حضر الندوة الوطنية، إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون. وقد خصّصت هذه الندوة لمتابعة جملة من الملفات ذات الصلة بالسير الحسن للعملية التربوية.

