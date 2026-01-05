وزير التربية يأمر بمواصلة تنظيف وتزيين المؤسسات ومُتابعة الأنشطة الرياضية

أمر وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مديري التربية بمواصلة الحملة الوطنية لتنظيف وتزيين المؤسسات التربوية خلال هذا الأسبوع، ومتابعة الأنشطة الرياضية والمسابقات الفكرية والعلمية.

وخلال ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، ترأسها وزير التربية، خُصصت لمتابعة سير مختلف العمليات التربوية والإدارية في هذا الفصل الدراسي، وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية والتنظيمية. وتعزيز جودة التسيير المحلّي.تي أطلقتها الوزارة على المستوى المحلي. وجّه سعداوي مديري التربية بمواصلة الحملة الوطنية لتنظيف وتزيين المؤسسات. التربوية خلال هذا الأسبوع، بما يضمن بيئة مدرسية نظيفة وصحية، ويعزز في الوقت ذاته شعورهم بالانتماء. والفخر بمؤسساتهم التربوية. وأكد الوزير على أهمية إشراك التلاميذ في هذه المبادرة خلال أوقات فراغهم. مع احترام سير الدراسة، وتشجيع مختلف الفاعلين المحليين والجماعات المدنية على المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة.

كما وجّه الوزير مديري التربية كذلك إلى متابعة الأنشطة الرياضية والمسابقات الفكرية والعلمية. التي أطلقتها الوزارة على المستوى المحلي، مع ضمان فعاليتها ومواكبتها بشكل دقيق. مشيرا إلى ضرورة الترويج للمسابقة الوطنية للابتكار المدرسي عبر الصفحات الرسمية للمديريات. وحثّ جميع المؤسسات على المشاركة الفاعلة بما يعزز روح التنافس الشريف ويبرز إنجازات التلاميذ.

هذا وسيحظى الفائزون بتكريمات معتبرة تقديرًا لمجهوداتهم، ولتحفيز بقية التلاميذ على الانخراط. في مثل هذه المسابقات والأنشطة المبتكرة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وإبراز مواهبهم، حسب ما أكده الوزير.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور