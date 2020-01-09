وزير التربية.. يؤكد على التقيد بمنهجية نوعية وبرنامج قابل للتنفيذ والمتابعة

ترأس وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، مساء اليوم الخميس، أول اجتماع للمجلس منذ تنصيبه على رأس قطاع التربية.

وأكد الوزير خلال إلقاء كلمته على ضرورة التقيد بالتوجيهات الكبرى التي حددها رئيس الجمهورية في صياغة مشروع المساهمة.

كما أكد أيضا على وجوب التقيد بمنهج نوعي بدلا من الكمي، مضيفا أنه ينبغي التفكير في إعداد برنامج عمل قابل للتنفيذ والمتابعة.

والذي يندرج ضمن الإلتزام رقم 37 من برنامج رئيس الجمهورية والقاضي بجعل المدرسة إطارا للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ.

من خلال مقاربة منهجية تهدف معا لخدمة التلاميذ ومستخدمي التربية.