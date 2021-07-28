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وزير التربية يؤكد على ضرورة التحضير الجيّد للدخول المدرسي الجديد

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
وزير التربية يؤكد على ضرورة التحضير الجيّد للدخول المدرسي الجديد
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أكد وزير التربية عبدالحكيم بلعابد، اليوم الأربعاء، على ضرورة التحضير والتخطيط الجيد للدخول المدرسي للسنة الدراسية الجديدة 2021-2022.

وترأس وزير التربية، مساء اليوم، عبر تقنية التحاضر المرئي، بمقر دائرته الوزارية، أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

حيث أكد على ضرورة التحضير والتخطيط الجيد للدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021-2022.

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