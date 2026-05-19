وزير التربية يؤكد على ضرورة تقديم المعارف اللازمة في مرحلة التعليم المتوسط

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تقديم المعارف اللازمة في مرحلة التعليم المتوسط لجميع التلاميذ. وهذا من أجل تلقي المعارف المطلوبة في هذا المستوى. ثم تكون لهم فرصة للإطلاع على المسارات العلمية التي سينتقلون إليها في التعليم الثانوي و”هذه مسألة مهمة”.

كما أشار وزير التربية، خلال إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2026، من ولاية الجلفة، أن هذه المناسبة واحدة من أهم المناسبات الوطنية.

وشدّد سعداوي، على ضرورة توفير فضاءات مجهزة للمترشحين تكون مجاورة لمراكز الإجراء من أجل الراحة. مضيفا أن أبناء الجالية يجتازون الامتحان في نفس الوقت مع زملائهم داخل الوطن.

