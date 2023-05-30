وزير التربية يبحث سبل التعاون مع المديرة الإقليمية لليونيسيف

إستعرض وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، سبل التعاون في مجال التربية مع هذه المنظمة الأممية. مع المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونيسيف، أديل خضر.

و قال وزير التربية في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جرى بمقر وزارة التربية الوطنية، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الشروع في تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ومنظمة اليونيسيف على مدار سنتي 2023 و 2024 من أجل التعاون والتنسيق في مجال التربية. مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى التعليم التحضيري ترقية ودعم الأنظمة المعلوماتية والرقمية على مستوى قطاع التربية الوطنية. إلى جانب تقييم المكتسبات الذي أدرج في النظام التربوي الجزائري إبتداء من هذه السنة.

بدورها، أكدت أديل خضر أن وزارة التربية الوطنية تعد شريكا أساسيا لليونيسف في مسألة تعليم الأطفال. مشيدة بجهود الجزائر في هذا المجال، خاصة ما تعلق بإلزامية ومجانية التعليم.

كما أثنت المسؤولة الأممية على التجربة الجزائرية المتعلقة باعتماد نظام تقييمي جديد لمكتسبات تلاميذ نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي. معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها جعل الجزائر بلدا رائدا في المنطقة.