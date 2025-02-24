وزير التربية يبحث مع شايب توسيع طاقة استيعاب المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا

استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالمرادية، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب.

وحسب بيان الوزارة، فقد تطرّق الطرفان إلى سبل توسيع استفادة أبناء الجالية الوطنية بالخارج من فرص التعليم وفق البرنامج الوطني. في ظل الطلب المتزايد على المدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزير تطرق إلى دراسة إمكانية توسيع طاقة استيعاب المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. والبحث كذلك في الإمكانات المتوفرة لتوسيع شبكة المدارس الجزائرية بالخارج. خاصة بالمناطق التي تتواجد فيها جاليتنا بكثرة، في إطار اتفاقيات التعاون. بهدف تمكين أبناء جاليتنا من تعلّم لغتهم الوطنية وتاريخ بلادهم، للحفاظ على هويّتهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الجزائر، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

>كما أكّد الوزير على أهمية تجسيد مشروع المدرسة الجزائرية الافتراضية الدولية الذي من شأنه ضمان وتوفير التعليم عن بعد لجميع أفراد الجالية الوطنية بالخارج، الراغبين في ذلك.

وفي الأخير، اتفق الطرفان على إنشاء فريق عمل مشترك لتجسيد مخرجات هذا اللقاء.