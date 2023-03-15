وزير التربية يبدي رضاه عن نتائج الفصل الثاني

قال حميد سعدي رئيس الاتحاد الوطني لاولياء التلاميذ،أن وزير التربية الوطنية أبدى رضاه عن النتائج الأولية الخاصة بالفصل الثاني والتي كانت أحسن من نتائج الفصل الأول .

وقال سعدي أن الوزير الذي إجتمع مع ممثلي أولياء التلاميذ ،أكد أن السنة الدراسة الحالية مرت بهدوء، وكل المؤسسات استطاعت أن تقديم نسبة مرتفعة من الدروس .

وأكد المتحدث في إتصال مع “النهار أون لاين ” أن الاستقرار الذي تعرفه المؤسسة التربوية راجع إلى النضج الذي وصل إليه كل الفاعلين في المحيط المدرسي ، والذين اتفقوا على أن مصلحة التلميذ أهم من أي نزاع .

من جهة أخرى تحدث الوزير عن الأمن بالمحيط المدرسي أين كشف أنه تم الاتفاق مع المصالح الأمنية لتأمين المحيط المدرسي ،كما دعا جمعيات أولياء التلاميذ إلى تفعيل دورها بالمؤسسات التربوية ،لتحسيس الأولياء بالمخاطر التي يعرفها المحيط المدرسي .