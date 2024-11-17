وزير التربية يتابع العمليات المرتبطة بالتمدرس

ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ندوة وطنية خصصت لمتابعة سير العمليات المرتبطة بالتمدرس. وتقديم توجيهات لضبط وإنجاح جميع مراحل الندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية. بالإضافة كذلك إلى البطولة المدرسية الوطنية في الرياضات الجماعية وملفات أخرى.

وشدّد الوزير في مستهل الندوة المنعقدة على مشارف فصل الشتاء والتي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية. مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية. على وجوب اليقظة والمتابعة الآنية لسير المؤسسات التعليمية، والتدخل السريع لإصلاح الأعطاب التي قد تحدث في وسائل التدفئة. خاصة وأن جهاز التتبع الآني لتوفير التدفئة مفعل.

أما بخصوص الندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية، فقد شدد الوزير على “إشراك كل المعنيين في عملية التقييم عبر مختلف المراحل. بدء بالندوات التي ستنظم على مستوى المقاطعات التفتيشية ووصولا إلى الندوات الجهوية. وفق الترتيبات الواردة في المنشور المنظم لهذه العملية التقييمية الواسعة. بهدف الوصول إلى نسخة محينة وجديدة “نسخة 2025″ للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية ضمن ضوابط الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر 2025-2030”.

وفيما تعلق بالبطولة المدرسية الوطنية في الرياضات الجماعية، تابع الوزير بلعابد عرضا حول تقدم مختلف العمليات المنجزة والمبرمجة. قدمه رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتنظيم هذه البطولة. مؤكدا على وجوب إخضاع جميع التلاميذ المشاركين للفحص الطبي بالتنسيق مع الهيئات المعنية.

كما عرض مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تقريرا حول سير الإمتحانات المهنية ومسابقة التوظيف في الرتب الإدارية التي أجريت في التاسع نوفمبر 2024. كما أكد الوزير علىت ضرورة متابعة جميع العمليات المتعلقة بالتسيير لا سيما محطات تقييم التلاميذ.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور