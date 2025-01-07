وزير التربية يتباحث مع نظيرته القطرية 

أجرى وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الثلاثاء بالدوحة، لقاء مع نظيرته القطرية، لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان سبل ترقية العلاقات بين البلدين في مجال التربية والبحث العلمي.

وحسب بيان الوزارة، جرى اللقاء على هامش أشغال المؤتمر الـ14 لوزراء التربية والتعليم العرب. وحضره سفير الجزائر بدولة قطر، صالح عطية، تباحث الطرفان “العلاقات الممتازة التي يعرفها البلدان، لا سيما في مجال التربية والبحث العلمي وسبل ترقيتها”.

كما اتفقا على تطوير التعاون في مجال التحضير الجيد لتجسيد مشروع البرنامج التنفيذي الخامس للتعاون التربوي والتعليمي والذي سيكون ضمن أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-القطرية التي ستنظم بالجزائر يومي 12 و13 فيفري القادم.

وفي اللقاء ذاته، تم الاتفاق على “تطوير التعاون في ميدان الأمن السيبراني وقواعد البيانات للمؤسسات التربوية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية”.