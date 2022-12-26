وزير التربية يتحادث مع المدير العام لمنظمة ألكسو ووزير التربية السوداني

أجرى وزيير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم محادثات مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” محمد ولد اعمر.

وجاء هذا اللقاء على هامش فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب المهني والفني في الوطن العربي.

وحسب بيان الوزارة تطرق الطرفان إلى “العديد من المسائل المتعلقة بترقية التعاون في المجال التربوي بين الجزائر والدول الأعضاء في هذه المنظمة”.

كما كان المؤتمر فرصة لمحادثات بين بلعابد ووزير التربية والتعليم السوداني، محمود سر الختم محمد الحور، حيث كان “فرصة لاستعرض القضايا التربوية وإقامة تعاون بين البلدين في المجال التربوي”.