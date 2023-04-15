وزير التربية يتحدث عن مستجدات الدخول المدرسي المقبل

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، على أهمية توسيع استخدام الرقمنة في التعليم والتكوين والتسيير، كما تحدث عن مستجدات الدخول المدرسي المقبل.

وتطرق بلعابد، خلال حفل نظم بثانوية الرياضيات “محمد مخبي” بالقبة، احياء ليوم العلم، عن المستجدات التي ستميز الدخول المدرسي المقبل.

ومن هذه المستجدات، حسب الوزير، توسيع استخدام الرقمنة لتشمل خدمات اضافية. وهذا بعدما تم رقمنة الامتحانات الوطنية ومسابقات التوظيف والامتحانات المهنية والتسيير الاداري. والأداء البيداغوجي في بعض جوانبه.

وأكد أيضا أنه سيتم اعتماد “الرقمنة الكلية” لتسيير السكنات الوظيفية بقطاع التربية.

كما تطرق الوزير الى توسيع تدريس اللغة الامازيغية واللغة الانجليزية. بالإضافة الى تنصيب شعبة الفنون إلى السنة الثالثة الثانوي. حيث سيشهد الموسم الدراسي المقبل اجراء البكالوريا لأول مرة في هذه الشعبة.

وذكر بلعابد بإدماج أزيد من 62 الف أستاذ متعاقد وإدراج تدريس اللغة الانجليزية في السنة الثالثة ابتدائي. والتخلي عن نظام التقييم المرحلي القديم. وتعويضه بنظام تقييم حديث لمكتسبات تلاميذ السنة الخامسة من الطور الابتدائي.

كما أكد الوزير، أن القطاع “سيعمل على مواصلة الجهود لتحسين أدائه. والارتقاء بمردود المنظومة التربوية. مع توفير امكانيات توظيف تكنولوجيا الاعلام والاتصال. واعتماد الرقمنة بقدر أوفى وأنجع في التعليم والتكوين والتسيير”.

وجدد الوزير عزم قطاعه على “مواصلة الجهود خلال الموسم الدراسي المقبل. لتحقيق المزيد من الانجازات في ظل مدرسة تضمن تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ في الاستفادة من تعليم ذي جودة”.