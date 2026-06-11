وزير التربية يتحدث عن موعد إعلان نتائج البكالوريا

قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا ستكون بمجرد الإنتهاء من تصحيح الأساتذة لأوراق التلاميذ الممتحنين.

وأضاف وزير التربية خلال كلمة له بمناسبة خروج الأساتذة ومعدي الأسئلة من العزل بعد انتهاء امتحانات البكالوريا. أنه قطعنا الشوط الأول من الإمتحان وستبدأ مرحلة التصحيح التي قال عنها أنه سيسايرها مواقع التواصل الإجتماعي من اقتراحات وتصحيحات وأخبار كاذبة. مؤكدا في ذات السياق أن ماتتحمله الوزارة هو ماينشر على صفحتها رسميا.

ودعا الوزير أولياء التلاميذ إلى ترك المؤسسات تشتغل كما يجب، مؤكدا أن الأساتذة سيصححون أوراق الإمتحانات بطريقة عادية تضمن للتلاميذ التصحيح الموضوعي وسنعلن عنها في حينها.

وطمأن وزير التربية أولياء التلاميذ عن أبنائهم قائلا.. “إطمئنوا أبنائكمم في أيادي أمينة حريصون على مصلحة ومستوى الأداء في منظومتنا التربوية”

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