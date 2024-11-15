وزير التربية يترأس إجتماعا هاما.. هذا ما جاء فيه

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس، اجتماعا قدّم فيه أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، التقريرين الأدبي والمالي لنشاط اللجنة الوطنية بعنوان العهدة المنتهية “2021-2024” أمام إطارات من الإدارة المركزية.

ويأتي هذا الإجتماع، حسب بيان للوزارة، تحسّبا للتنظيم الوشيك لإنتخاب أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية المنتهية عهداتها.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن اللجنة الوطنية مدعوة لعرض التقريرين الأدبي والمالي أمام ممثلي النقابات المعتمدة لدى القطاع وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. وذلك يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بثانوية الرياضيات محند مخبي-القبة.

كما ذكّر الوزير خلال هذا اللقاء، الحرص الشديد الذي أولته الوزارة لمرافقة اللجنة الوطنية في مهامها طيلة عهدتها الانتخابية.

مؤكدا كذلك أن كل التسهيلات قُدّمت لتنفيذ ما تم مداولته في الآجال القانونية من طرف ذات اللجنة، وفق القوانين سارية المفعول. خاصة ما تعلّق بالخدمات الصحية والمساعدات الإجتماعية والتضامنية.

ومن جهته، ثمّن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية المرافقة الدائمة لوزارة التربية الوطنية طيلة عهدتهم.