وزير التربية يتفقد قطاعه بولاية سيدي بلعباس

قام وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سيدي بلعباس.

الزيارة جاءت في إطار متابعة الدخول المدرسي للموسم 2025-2026. وضمن سلسلة الخرجات الميدانية التي يقوم بها الوزير للوقوف على ظروف تمدرس التلاميذ وضمان التكفّل بهم من مختلف الجوانب التربوية والصحية والاجتماعية.

وأشرف الوزير ببلدية سيدي بلعباس على تدشين الثانوية الجهوية للرياضيات بحي الساقية الحمراء، التي حملت اسم العالم الرياضي، الخوارزمي. حيث تستقبل 118 تلميذاً من نخبة تلاميذ الجهة الغربية للوطن.

وشدّد الوزير على ضرورة ضمان التكفّل الأمثل بتلاميذ هذه المؤسسة والارتقاء بمستوى تكوينهم.

وذكّر الوزير بأن الهدف من إحداث مثل هذه الثانويات المتخصصة هو تحضير كفاءات متميزة قادرة على الالتحاق بالمدارس العليا في مرحلة التعليم العالي. والمشاركة في المنافسات الفكرية والعلمية الوطنية والدولية، وعلى رأسها أولمبياد الرياضيات.

ووجّه الوزير تعليمات صارمة بخصوص تجهيز المؤسسة بالوسائل البيداغوجية والعلمية والتكنولوجية الحديثة. مؤكداً في السياق نفسه على أهمية توفير الرعاية الصحية والنفسية للتلاميذ.

وقام الوزير بتدشين الابتدائية العريقة ابن سينا بمدينة سيدي بلعباس، والتي أعيد بناؤها كلياً وفق الطراز والنمط العمراني للمؤسسة الأصلية.

ودشّن سعداوي، بحيّ 3200 مسكن ببلدية سيدي بلعباس، متوسطة صنف 6 تحمل اسم الشهيد بورقبة قدور. إذ يأتي تشييد مثل هذه المؤسسات التربوية في إطار سياسة القطاع الرامية إلى تقريب الهياكل البيداغوجية من المواطنين.

وزير التربية دشّن أيضًا ملحقة المدرسة العليا للأساتذة وشدّد على ضرورة ضمان تكوين عالٍ يمكّن من تكوين أساتذة أكفاء. مؤكداً أن الطلبة المقبولين في المدارس العليا لتكوين الأساتذة هم من الحائزين على معدلات عالية في شهادة البكالوريا.

وبالمناسبة، أكد الوزير على التنسيق التام بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواكبة تحيين البرامج التكوينية. في إطار رؤية استشرافية تتماشى مع مقتضيات القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية.

وبحيّ الصخرة، ببلدية سيدي بلعباس، وضع الوزير حجر الأساس لبناء مدرسة ابتدائية تحمل اسم الشهيد بوشامة بن علي.