وزير التربية يتفقد مشروع إنجاز ثانوية جديدة بسيدي عبد الله

قام وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، بزيارة عمل وتفقد إلى مشروع إنجاز ثانوية نمط 1000، حي 13300 - رقم 4 موقع 4 بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، التابعة لمديرية التربية للجزائر-غرب.

وتندرج هذه الزيارة في سياق المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع القطاع، لا سيما وأن الوزير كان قد وقف في وقت سابق على وتيرة الأشغال بذات المؤسسة.

حيث شدّد حينها على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتسليمها، حتى تكون جاهزة لاستقبال التلاميذ منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي المقبل.

وخلال المعاينة الجديدة، أكّد الوزير على أهمية احترام النمطية المعتمدة في إنجاز البناءات المدرسية.

مشددًا في الوقت نفسه على أن استلام هذه المؤسسة التربوية يظل مشروطًا باستكمال جميع مرافقها البيداغوجية والإدارية وفق النمطية المعتمدة في البناءات المدرسية.