وزير التربية يتنقل إلى باتنة للإطمئنان على صحة الأستاذة “ريحانة”

تنقل صبيحة اليوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إلى ولاية باتنة من أجل الإطمئنان على صحة الأستاذة “بن شية ريحانة” التي تعرضت إلى طعنة خنجر على يد تلميذها.

واتجه وزير التربية إلى مقر ولاية باتنة، أين كان في استقباله والي الولاية ومختلف السلطات المحلية والولائية. قبل التنقل الى المستشفى الجامعي للاطمئنان على صحة الأستاذة.

للإشارة فقد إهتزت متوسطة عماري السعيد ببلدية تاكسلانت بولاية باتنة، أمس الأربعاء، على وقع حادثة مأساوية تعرضت لها أستاذة اللغة العربية “ب.س” على يد تلميذ يدرس عندها. حيث قام التلميذ، بغرس خنجر في ظهرها وسط ساحة المؤسسة. ليتم نقلها في وضعية صحية صعبة إلى المستشفى أين لا تزال خاضعة للعلاج.

كما أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس بمجلس قضاء باتنة بيانا على خلفية حادثة تعرض الأستاذة ريحانة بن شية. أستاذة اللغة العربية بمتوسطة ( ع.س ) ببلدية تاكسلانت، لضربة خنجر. على مستوى الظهر من طرف القاصر ( ع. هـ ) تلميذ بالسنة الرابعة متوسط بنفس المتوسطة.

وجاء في بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس أن الضحية استقبلت ولي التلميذ بسبب سلوكه أين لم يستسغ الأمر.

وحوالي الساعة منتصف النهار أثناء فترة الراحة و بساحة المؤسسة تقدم المشتبه به خلف الأستاذة. أمام مكتب الإدارة و قام بطعنها بواسطة خنجر ذو مقبض خشبي في ظهرها و لاذ بالفرار لوجهة مجهولة .

كما تم تحويل الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى نقاوس ليتم بعدها تحويلها على جناح السرعة إلى مستشفى باتنة. حيث تم توقيف المشتبه به وهو محل تحقيق في الوقائع.

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