وزير التربية يدعو إلى توثيق الصفحات الرسمية لمديريات التربية

نبّه وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الخميس، إلى خطورة الصفحات الوهمية التي تنتحل صفة مديريات التربية.

كما دعا وزير التربية خلال ترأسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى الإسراع في توثيق الصفحات الرسمية. حفاظًا على مصداقية ما يتم نشره وتسهيلا للمتابعين من معرفة المعلومات الرسمية من غيرها.

وفي ختام الندوة، ذكّر الوزير بضرورة إبرام اتفاقيات شراكة على المستوى الولائي مع الكشافة الإسلامية الجزائرية، باعتبارها جمعية وطنية ذات نفع عام، لتمكينها من استغلال المؤسسات التربوية خلال نهايات الأسبوع والعطل الرسمية، في إطار برامج تكميلية للعملية التربوية لفائدة التلاميذ.

للإشارة، حضر الندوة الوطنية، إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون. وقد خصّصت هذه الندوة لمتابعة جملة من الملفات ذات الصلة بالسير الحسن للعملية التربوية.

