وزير التربية يدعو الأساتذة للتجند مجددا في ظل استمرار تفشي الوباء

دعا وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، الأساتذة إلى “التجند مرة أخرى من أجل المدرسة والأجيال الصاعدة في ظل استمرار كورونا”.

وقال واجعوط، اليوم الإثنين في رسالة وجهها للمدرسين بمناسبة عيدهم العالمي، “ندعوهم مرة اخرى إلى التجند من أجل المدرسة الجزائرية ومن اجل أجيالنا الصاعدة في ظل استمرار وباء لم يتوقف عن حصد الأرواح ولو أنه فقد من شدته”.

واعتبر وزير التربية الوطنية أن “المدرسين هم أصحاب رسالة نبيلة وهم يقومون بها بكل اتقان وإخلاص”.

كما أكد الوزير في ذات السياق أن “مهمة المدرسين تتمثل في ضمان تعليم لأطفالنا وغرس فيهم حب التعلم وجعلهم ينمون كفاءات تسمح لهم بالقيام بدور إيجابي في المجتمع والمساهمة في تقدمه”.

وأشاد وزير التربية بالمجهودات التي بذلها المدرسون بكل اتقان واخلاص في “تكوين أطفالنا مهما كانت الصعاب”.