وزير التربية يدعو التلاميذ إلى عدم متابعة الأمور التافهة والفارغة

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، إن أسئلة الامتحانات النهائية ستكون ضمن ما تم تدريسه في المؤسسات.

كما جدد وزير التربية، دعوته للتلاميذ إلى عدم الانسياق وراء المواضيع المفبركة التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قائلا “إن التلميذ الذي يتبع هذه الشبكات والأمور التافهة والفارغة يذهب الى الامتحان متعب ولا يستطيع التركيز”.

في حين، أكد وزير التربية، أن القطاع سيقف بالمرصاد أمام هذه الشبكات وسيطبق القانون بصرامة حيال هؤلاء.

وفي سياق مغاير، أشار الوزير، إلى أن هناك توجه نحو دعم التعليم عن بعد وهو فرصة ثانية. سيما وأن عدد ممن غادروا مقاعد الدراسة نجحوا في نيل الشهادات.