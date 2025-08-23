وزير التربية يدعو لإنجاز المدارس بالقرب من التجمعات السكانية

دعا وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، إلى البحث عن كل السبل التي تسمح بتوفير المساحات اللازمة لإنجاز مؤسسات تعليمية جديدة بالقرب من التجمعات السكانية.

وجاء ذلك، خلال إشراف الوزير، صبيحة اليوم السبت، على زيارة عمل وتفقد لعدد من مشاريع إنجاز المؤسسات التعليمية بمديرية التربية للجزائر غرب، ولاية الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، شملت الزيارة، كلًّا من الولايتين المنتدبتين سيدي عبد الله وبئر توتة.

ورافق الوزير، والي ولاية الجزائر، إلى جانب عدد من أعضاء ونواب البرلمان بغرفتيه، ممثلو السلطات المحلية والأمنية والعسكرية للولاية.

فعلى مستوى الولاية المنتدبة سيدي عبد الله، عاين الوزير المشاريع التربوية المبرمجة على مستوى حي المجاهد الراحل عثمان بلوزداد 13300 مسكن، ببلدية المعالمة والتي تضم:

متوسطة حي 13300 - رقم 3، تتكون من 24 قاعة درس، مخبرين، ورشتين. ومخبرين للإعلام الآلي، مكتبة، مدرج، بطاقة استيعاب تصل إلى 960 تلميذًا.

ثانوية حي 13300 – رقم 4 موقع 4، وتضم 24 قاعة، 6 مخابر، مخبرين للإعلام الآلي، مدرجًا، مكتبة، إدارة مجهزة. و7 سكنات وظيفية، وقاعة رياضية مغطاة.

المجمع المدرسي رقم 2 – موقع 4، يضم 12 قاعة، مطعمًا مدرسيًا، 3 مكاتب إدارية، وقاعة إعلام آلي.

والمجمع المدرسي رقم 3 – موقع 4: يضم 12 قاعة، مطعمًا مدرسيًا، 3 مكاتب إدارية، قاعة إعلام آلي، و3 سكنات وظيفية.

أما على مستوى الولاية المنتدبة بئر توتة، فقد وقف الوزير على مشروعين تربويين هامين، هما:

المدرسة الابتدائية المجاهد المتوفي نجاح لخضر (المجمع المدرسي رقم 1)، وهي تتكون من 12 قاعة. ومخبر إعلام آلي، مطعم مدرسي، إدارة، وسكنات وظيفية.

والمدرسة الابتدائية المجاهدة المتوفية حسيني عائشة (المجمع المدرسي رقم 2)، والتي تضم 12 قاعة. ومخبر إعلام آلي، مطعمًا مدرسيًا، وسكنات وظيفية.

وخلال هذه المعاينات، أسدى الوزير تعليماته بضرورة الحرص على تسليم المؤسسات التربوية في آجالها المحددة. بما يضمن تمكين أبنائنا التلاميذ من مزاولة دراستهم بها منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي المقبل.

احترام نمطية البناءات المدرسية المعتمدة

كما شدّد على وجوب احترام نمطية البناءات المدرسية المعتمدة في إنجاز هذه المشاريع. التزامًا بما نصّت عليه التنظيمات المسيرة للقطاع.

كما وجّه الوزير بضرورة العمل على تمكين جميع التلاميذ من الاستفادة من التربية البدنية والرياضة المدرسية. من خلال تجهيز المؤسسات التعليمية بما يلزم من فضاءات وهياكل رياضية مناسبة، مع إمكانية استغلال الملاعب القريبة والمجهزة لهذا الغرض تحت إشراف أساتذة التربية البدنية، في حال عدم توفر المرافق داخل المؤسسات نفسها.

وفي سياق متصل، دعا الوزير إلى البحث عن كل السبل التي تسمح بتوفير المساحات اللازمة لإنجاز مؤسسات تعليمية جديدة بالقرب من التجمعات السكانية.

مشيدًا في هذا الصدد بمبادرات عدد من المحسنين الخواص الذين تبرعوا بقطع أرضية لاستغلالها في إنجاز هياكل مدرسية. ومنهم من قام بإنجاز مدارس مطابقة للمواصفات البيداغوجية والهندسية المعتمدة، وتبرع بها خدمةً لأبناء الوطن.