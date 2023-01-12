وزير التربية يزور الأستاذة “ريحانة” بمستشفى باتنة

تنقل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد إلى المركز الإستشفائي الجامعي بباتنة. صبيحة اليوم الخميس. من أجل الإطمئنان على صحة الأستاذة “بن شية ريحانة” التي تلقت طعنة على يد تلميذها.

وكان وزير التربية مرفوقا بوزيرة التضامن كوثر كريكرو، وووالي الولاية وكذا الطاقم الطبي المشرف على حالة الأستاذة.

واهتزت متوسطة عماري السعيد ببلدية تاكسلانت بولاية باتنة، أمس الأربعاء، على وقع حادثة مأساوية تعرضت لها أستاذة اللغة العربية “ب.س” على يد تلميذ يدرس عندها. حيث قام التلميذ، بغرس خنجر في ظهرها وسط ساحة المؤسسة. ليتم نقلها في وضعية صحية صعبة إلى المستشفى أين لا تزال خاضعة للعلاج.

في وقت تم فيه فتح تحقيق أمني لمعرفة ملابسات الحادثة التي قالت مصالح محلية “للنهار”. أن التلميذ اعتدى على الاستاذة بعد طردها له بسبب مشاكله المتكررة.

من جهته الفريق الطبي بالمركز الإستشفائي الجامعي بباتنة نجح في نزع الخنجر من الأستاذة بن شية ريحانة وحالتها الصحية مستقرة في الوقت الحالي.

كما تنقل والي ولاية باتنة محمد بن مالك قام بزيارة إطمئنان للاستاذة قبل إجرائها للعملية. كما تم تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية للتكفل بحالة الأستاذة و من بينها طائرة هليكوبتر وضعت تحت تصرف الفريق الطبي في حال وقع أي طارئ.

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