وزير التربية يزور التلاميذ المشاركين في الأولمبياد الجزائرية للرياضيات

قام وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد بزيارة تفقدية إلى ثانوية الرياضيات الشهيد محند مخبي بالقبة. لمعاينة سير التكوين الخاص بالتلاميذ المشاركين في الدور التصفوي الثالث من الأولمبياد الجزائرية للرياضيات في طبعتها الثانية (2025).

وخلال هذه الزيارة، وقف الوزير على ظروف تأطير التلاميذ المشاركين، والذين يمثلون نخبة النجباء من مختلف ولايات الوطن. ممن تم اختيارهم بناء على كفاءاتهم وتفوقهم الدراسي، لا سيما في مادة الرياضيات. وقد تم تنظيم هذه المرحلة بإشراف أساتذة مختصين ومؤطرين ذوي كفاءة عالية. إلى جانب مساهمة عدد من الطلبة الجامعيين المتوجين سابقًا في مختلف مسابقات الأولمبياد العالمية والقارية والجهوية. مما يعكس منهجية الوزارة في استثمار التجربة والخبرة الوطنية لخدمة الجيل الصاعد.

أكّد الوزير أن هذا المسار النوعي سيفضي إلى اختيار ممثلي الجزائر في المحافل الدولية. بما يعكس تطور أداء المدرسة الجزائرية، وقدرتها على التنافس عالميًا.

واغتنم الوزير هذه المناسبة لتهنئة التلميذة طلحاوي مريم، المتحصلة على أعلى معدل وطني في شهادة التعليم المتوسط - دورة 2025. والتي كانت من بين المشاركين في هذا التكوين التأهيلي المخصص لنخبة تلاميذ الأولمبياد. مشيرا إلى أن وجودها ومشاركتها ضمن هذا الفضاء العلمي المرموق، يعدّ نموذجا حيا للتفوق الدراسي وامتدادا لثقافة التميز التي تتبناها المدرسة الجزائرية.

وأوضح وزير التربية، أن هذه النتائج ليست مجرد أرقام، بل تعكس مستوى الأداء البيداغوجي داخل المؤسسات التربوية. وتترجم الجهود الجماعية المبذولة من طرف كل أفراد الأسرة التربوية.

كما أعرب عن إرتياحه لمستوى التنظيم المحكم للإمتحانات الرسمية، مشيدا بتضافر جهود مختلف القطاعات وهيئات الدولة لضمان نزاهة الامتحانات وظروف إجرائها. معربا في أن تشهد نتائج شهادة البكالوريا هي الأخرى نفس المستوى من النجاح.