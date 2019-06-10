وزير التربية يزور مترشحي “البيام” من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

أما فيما يخصّ الإجابة، فقد اختار هذا المترشح استعمال طريقة البرايل، الشيء نفسه لوحظ مع مترشحة في القاعة المجاورة.

أما بالنسبة للمترشح الثالث الذي زاره الوزير في قاعة أخرى، فقد إختار، بدل الإجابة عن طريق البرايل، إملاء الإجابات على الأستاذة المسخّرة لهذا الغرض وتقوم بكتابتها على ورقة الإجابة.

كما إغتنم الوزير هذه المناسبة، للقيام بزيارة إلى قاعة الأساتذة، حيث تطرّق مع الأساتذة الحراس إلى ظروف سير الإمتحانات المدرسية الوطنية.

وأشاد بتجندهم وبدورهم الهام في مثل هذه الإمتحانات، وسهرهم على تحضير التلاميذ من الجانب التحصيل العلمي والنفسي.

وقبل مغادرته، قام بزيارة الطاقم المكوّن لأمانة المركز، وكذا الفريق الطّبّي المتواجد به والمكون من أخصائيين نفسانيين، بالإضافة إلى فرقة الحماية المدنية.