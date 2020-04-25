وزير التربية يستدعي النقابات للتشاور حول كيفية إنقاذ الموسم الدراسي بسبب جائحة كورونا 

استدعى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، نقابات التربية الممثلة لمختلف الأطوار التعليمية للتشاور حول كيفية إنقاذ الموسم الدراسي.

وللتشاور أيضا حول كيفية ضمان انتقال التلاميذ إلى الأقسام الأعلى مع الحفاظ على صحتهم التي تعتبر أولوية بالنسبة للوزارة والنقابات على حد سواء .

وسيتم من خلال هذا اللقاء التشاوري، وضع خارطة طريق حول انتقال التلاميذ من جهة وكيفية تنظيم الإمتحانات الرسمية “باك” “سانكيام” و”بيام” من جهة أخرى .

ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه ستُتخذ إجراءات قريبة لصالح المتمدرسين في جميع أطوار التعليم وعلى الأولياء ألا يقلقوا..

ومن المنتظر أن تقترح نقابات التربية الغاء امتحان كل من شهادة التعليم المتوسط البيام والتعليم الإبتدائي السانكيام والإكتفاء فقط بالمعدل السنوي بإحتساب معدلات الفصلين الأول والثاني