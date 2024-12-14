وزير التربية يستقبل الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية

استقبل صبيحة اليوم، وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية وأعضاء مجلسها الوطني، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وتندرج هذا اللقاء في إطار لقاءات وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مع المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع. وكذا في إطار تجسيد التزامه بتنظيم لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين.

وخلال اللقاء جدّد الوزير حرصه على إيلاء العمل التشاركي والإصغاء للشريك الاجتماعي مكانته اللائقة به.

وكذا فتح المجال للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، ولطرح الانشغالات ومناقشتها، بهدف التكفل بها في إطار التشريع المعمول به لتحقيق ما هو أفضل لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه.

كما ذكر الوزير في هذا الخصوص، بالمقاربة التي ستُتّبع في التكفل بمعالجة ما يطرحه الشريك الاجتماعي من انشغالات حسب طبيعتها وما تحتاج إليه من ترتيبات، مع إعلامه في كل الأحوال بالإجراءات المتخذة أوالترتيبات المتّبعة في هذا الشّأن.

من جهته رحّب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بدعوة الوزارة للقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي، معتبرا ذلك خطوة مهمة لتمكين الشريك الاجتماعي من طرح قضايا مستخدمي القطاع.

وقدم الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية مجموعة من الانشغالات منها ما هو مرتبط بقضايا اجتماعية محلية، مع عرض بعض الملفات الفردية للنظر فيها.

بالإضافة إلى الجانب البيداغوجي والتربوي خصوصا ما تعلّق بالمناهج، الاكتظاظ، الوتائر المدرسية، وتقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي مع تقديم بعض المقترحات.

وكذا ما هو مرتبط بالجانب الاجتماعي المهني، وتحديد موقف النقابة من ملف الخدمات الاجتماعية.

وأكد الوزير، على استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين خدمة للقطاع.