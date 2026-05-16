وزير التربية يستقبل التلميذة النابغة منار بن مستورة

استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، بمقر الوزارة بالمرادية، التلميذة منار بن مستورة رفقة والديها، حيث عبّر عن تهنئته لها والإشادة بمشاركتها وتألقها في الموسم الثامن من برنامج المواهب الذهنية “Amazing People”.

وأشرف على إنتاج هذا البرنامج، مجموعة VGTRK التلفزيونية الروسية وبثّته القناة الروسية “Russia-1” خلال شهري مارس وأفريل 2026. ضمن فقرة التحديات الذهنية “HECTOC”، القائمة على الحساب الذهني والعمليات الرياضية السريعة.

وقد برزت التلميذة منار بن مستورة، المولودة بتاريخ 14 نوفمبر 2009 بولاية تيارت والمتمدرسة بثانوية محمد بوضياف بتيارت (السنة الثانية ثانوي، شعبة رياضيات)، خلال هذه المشاركة الدولية. عبر أداء متميز في حل عدد من التحديات الحسابية المركبة في وقت قياسي. ما لقي إشادة واسعة من القائمين على البرنامج. بالنظر إلى دقة إجاباتها وسرعة معالجتها الذهنية. وهو ما يعكس مستوى عالياً من الكفاءة في مجال الحساب الذهني.

وخلال هذا الاستقبال، عبّر الوزير عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يجسّد قدرات التلاميذ الجزائريين على التألق في مختلف المحافل الدولية. سواء من خلال المسارات المدرسية النظامية أو عبر المبادرات الفردية التي تُبرز المواهب في سن مبكرة.

كما هنّأ التلميذة ووالديها على هذا التميز، معتبراً إياه إضافة إيجابية لصورة المدرسة الجزائرية.

وأوضح الوزير أن قطاع التربية الوطنية يولي أهمية كبيرة لاكتشاف ورعاية التلاميذ الموهوبين، لاسيما في المواد العلمية. من خلال آليات انتقاء وتكوين مهيكلة. تسمح بتأطيرهم تدريجياً نحو المشاركة في الأولمبياد والمسابقات الدولية. عبر مسارات تكوين متخصصة يشرف عليها أساتذة وخبراء في المجال.

كما تم التطرق إلى إمكانية مرافقة التلميذة في مسارها العلمي مستقبلاً. عبر إدماجها في برامج التكوين والتحضير للمسابقات الدولية في أولمبياد الرياضيات. بما يسمح بتطوير قدراتها وتعزيز حضورها في التحديات العلمية ذات المستوى العالي.

