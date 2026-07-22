وزير التربية يستقبل المتفوقين الأوائل وطنيا في “الباك” و”البيام”

شارك وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء الثلاثاء المتفوقين الأوائل وطنيا في امتحاني شهادة البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط، دورة 2026، وأولياءهم. مأدبة العشاء المقامة على شرفهم، عشية حفل التكريم الذي سيشرف عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وهنأ الوزير المتفوقين على النتائج المتميزة التي حققوها، مثمنا ما أبانوا عنه من جد واجتهاد ومثابرة. كما أشاد بالدور الذي اضطلعت به الأسرة التربوية والأولياء في مرافقة أبنائهم. بما أسهم في تحقيق هذا التميز الذي يعكس ما تزخر به المدرسة الجزائرية من كفاءات واعدة. متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في مسارهم التعليمي والمهني. بما يمكنهم من الإسهام في خدمة الوطن ورقيه.