وزير التربية يستقبل المنسّق الوطني للمجلس الوطني المستقل لنظّار الثانويات

استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأربعاء، المنسّق الوطني للمجلس الوطني المستقل لنظّار الثانويات.

وخلال اللقاء، ركّز المنسّق الوطني للنقابة على فتح آفاق الترقية إلى رتبة مفتش إدارة، عبر التأهيل إلى مدير ثانوية. وكذا إدراج تكوين متخصص لسلك النُّظار، يستجيب لطموحاتهم المستقبلية.

كما اقترح المنسّق الوطني للنقابة تمكين النُّظار حاملي شهادة الدكتوراه من الوضع في الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة. مع استحداث منحة الإشراف البيداغوجي والإداري ومنحة التكليف بالتسيير.

للإشارة، جرى اللقاء بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي. وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.