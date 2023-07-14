وزير التربية يستقبل الوفد الممثل للجزائر في منافسة الأولمبياد العالمية للرياضيات

استقبل وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الجمعة، بمطار هواري بومدين، الوفد المتكوّن من ستة تلاميذ ومدرّبيهم. والذي مثل الجزائر في منافسة الأولمبياد العالمية للرياضيات (IMO).

وجرت المنافسة بمدينة شيبا Chiba بدولة اليابان، في الفترة الممتدة ما من 02 إلى 13 جويلية 2023.

وعرفت مشاركة وفود عن 112 دولة، حيث تحصل تلامذتنا على نتائج مشرّفة جدا لم تسجل مثلها. منذ بداية مشاركة بلادنا في هذه المنافسة الدولية المرموقة في سنة 1977، تمثّلت في ميداليتين (2) برونزيتين وأربعة شهادات شرفية.

ويتمثل التلميذان الحائزان على الميداليتين البرونزيتين دراش شمس الدين عبد العالي. المتمدرس بثانوية الرياضيات “محند مخبي” بولاية الجزائر. وكنان يوسف، المتمدرس بثانوية الرياضيات “محند مخبي” بولاية الجزائر.

أما التلاميذ الحائزون على الشهادات الشرفية فهم مــدور محمـــد وسيـــل، من ثانوية رابح بيطاط بولاية الجزائر. بوفجيغن عبد النصير، من ثانوية مصطفى بن بولعيد بولاية باتنة، مــداح أحمــــد عدنـــان، من ثانوية الفتح بولاية البليدة، دليـل ياسين، من ثانوية الرياضيات “محند مخبي” بولاية الجزائر.

وقد أكد الوزير، على الأهمية التي توليها السلطات العليا في البلاد. وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لرعاية النخبة المدرسية ومرافقتها. وما النتائج غير المسبوقة التي سجلتها الجزائر خلال مشاركتها هذه السنة في هذه المنافسة. إلا إثبات لوجاهة المقاربة والإجراءات المتخذة في هذا المجال.