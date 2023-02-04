وزير التربية يستقبل حفيد الزعيم  الراحل نيلسون مانديلا

استقبل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، مساء يوم الخميس ، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، زويليفيليل مانديلا.

هذا وقد نوّه الوزير حسب بيان الوزارة، بالزيارة التي أدّاها له حفيد زعيم جنوب إفريقيا، الراحل نيلسون مانديلا، صديق الجزائر.

وكانت فرصة للجانبين لاستذكار خصال مناضل حقوق الإنسان العالمي وللأهمية الكبرى التي كان يوليها للتربية والتعليم باعتبارهما الأساس في صناعة الأجيال ورقي المجتمعات وحمايتها.

وخلال هذا اللقاء، أعر زويليفيليل مانديلا عن تشرفه بالحضور إلى الجزائر ممثلا لعائلة مانديلا، معبّرا عن شكره الكبير وامتنانه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تشريفه بحضور حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا، التي تحتضنها الجزائر.

وعلى إطلاق اسم نيلسون مانديلا على الملعب الجديد ببراقي، وهو رمز للعلاقات العميقة المتجذرة، بين الجزائر وجنوب إفريقيا، خاصة وأنّ جدّه كان يعتبر الجزائر بلده الثاني.