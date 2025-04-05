وزير التربية يستقبل رؤساء وممثلي المنظمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة

استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم السبت، بمقر الوزارة بالمرادية، رؤساء وممثلي المنظمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة لدى القطاع، في لقاء معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للسّنة الهجرية 1446.

وحسب بيان لوزارة التربية، تبادل الوزير معهم تهاني العيد متمنيّا لهم ولذويهم وافر الصحة والعافية ودوام النجاح والتوفيق. وأن يجعله الله عيد خير وسعادة عليهم وعلى أسرهم الكريمة. سائلا المولى العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركة.

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