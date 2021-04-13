وزير التربية يستقبل سفيرة بريطانيا وايرلندا الشمالية في الجزائر

الوطني
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وزير التربية يستقبل سفيرة بريطانيا وايرلندا الشمالية في الجزائر
بقلم أسماء.ع

‏استقبل وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، اليوم الثلاثاء، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانية العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر، شارون أن واردل.

وتحادث الطرفان، حول عمليات التعاون الجزائري-البريطاني في ميدان التربية التي تناولت العديد من المواضيع المرتبطة بالبيداغوجيا والحوكمة.

وأكد المسؤولان، على أثرها الإيجابي في تعزيز قدرات الفاعلين في النظام التربوي.

وأعرب الوزير عن إرادته لتوسيع آفاق التعاون، سيما بميدان تعزيز الكفاءات المهنية ومضاعفة التكوين وتطوير الموارد البيداغوجية باللغة الإنجليزية.

ومن جهتها أكدت السفيرة، على استعدادها لتبادل التجارب في ميدان التربية.


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