وزير التربية يستقبل سفير المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية

إستقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر، جيمس روبرت ستيفان داونر.

وحسب بيان للوزارة، شكّل اللقاء فرصة للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين. واستعراض حصيلة التعاون القائم في مجال التربية والتعليم.

خاصة ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في إطار برامج التكوين وتطوير تعليم اللغة الإنجليزية، وكذا إدماج التكنولوجيات الحديثة في المدارس الجزائرية.

وعقب الاستقبال، تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في ميدان التربية والتعليم، والذي يغطي الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.

ويهدف هذا البرنامج إلى توسيع آفاق التكوين، لا سيّما من خلال تكوين ألف أستاذ للغة الإنجليزية عن طريق التكوين عن بعد خلال السنة الدراسية 2025-2026.

وتكوين حضوري لـ 145 مفتشًا في المرحلة الابتدائية. والعمل على تعميم هذه العملية تدريجيًا لتشمل جميع الأساتذة خلال مدة سريان البرنامج.

كما يهدف إلى ترقية تعليم اللغة الإنجليزية، وتعزيز إدماج التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم.