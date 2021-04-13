وزير التربية يستقبل ممثل مكتب “اليونيسف” في الجزائر

استقبل وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، إسلمو بوخاري، ممثل مكتب الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بالجزائر.

واستعرض الطرفان حصيلة العمليات المنجزة لبرنامج التعاون، مسجلان ارتياحهما حول مستوى تقدم الإنجاز لا سيما فيما يتعلق بدعم القدرات البشرية.

بالإضافة إلى تطوير مقاربة مؤسساتية للتقليص من الرسوب المدرسي، والقيام بأكبر درس في العالم حول حقوق الطفل.

وأعرب الطرفان عن رغبتهما في تطوير التعاون في مجال تحسين التعلم من خلال الدعم التقني في مجالات الممارسات التقويمية.

علاوة على تحسين التعليم المكيف، إدخال المهارات الحياتية، التكفل بالتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، المساهمة في تطوير التعليم الرقمي.