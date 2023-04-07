وزير التربية يستقبل مُمثلة اليونيسف بالجزائر وهذا ما دار بينهما

إستقبل وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، أمس الخميس، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” بالجزائر، كاترينا جوهانسون، والوفد المرافق لها.

وحسب بيان للوزارة، كانت هذه المقابلة فرصة أبرز فيها الوزير المجهودات الكبيرة التي بذلتها وتبذلها الدولة لتمكين الأطفال من حقوقهم وترقيتها خاصة الحق في التعليم.

ويأتي ذلك، في إطار المبادئ العامة التي تحكم النظام التربوي الجزائري لاسيما ديمقراطية التعليم ومجانيته وإلزاميته. وما يرتبط بذلك من حقهم في الرعاية الصحية والدعم بمختلف صيغه.

وأكد الوزير، أن قطاعه يحرص على الوصول إلى مدرسة الجودة ورفع رهان تحسين نوعية التعليم من خلال جملة الإصلاحات التي تم تجسيدها والتي تخص بالدرجة الأولى مرحلة التعليم الابتدائي.

كما تناول الطرفان نوعية التعاون بينهما وبحثا سبل تطويره، حسب بيان وزارة التربية الوطنية.