وزير التربية يسدي تعليمات بخصوص أسئلة بكالوريا 2022
أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم تعليمات هامة بخصوص أسئلة البكالوريا. وهذا خلال ترأسه فعاليات الملتقى الوطني الخاص بتقييم مواضيع شهادة البكالوريا من حيث الشكل والمضامين والكفاءات بثانوية أحمد زبانة، بالعاصمة.
وحسب بيان الوزارة الملتقى خصص لدراسة وتحليل مادتي اللغة العربية وآدابها والفلسفة من خلال المؤشرات العلمية التطبيقية التي عكف عليها السيدات والسادة مفتشو التربية الوطنية للمادتين.
وخلال تفقده أشغال الورشات الوزير لعرض أهم ما يصبو إلى تحقيقه هذا الملتقى من تشخيص الفجوات الخاصة بالامتحانات. وكذا تحديد مواطن الصعوبة في المواضيع، بالإضافة إلى التفكير والعمل على ضبط رؤية مستقبلية واضحة للمعالجة البيداغوجية. أين اسدى تعليمات لكل واحدة من هذه الورشات توجيهات وتوصيات لتفعيل عملها.
ويندرج هذا الملتقى في إطار ما توليه وزارة التربية الوطنية من خلال كل هياكلها الرسمية، لعملية التقويم من مكانة بيداغوجية أساسية في قياس مكتسبات المتعلمين إجمالا والمترشحين للامتحانات الوطنية تحديدا. وكذا مخطط المفتشية العامة للتربية الوطنية الذي يشمل الـ 25 ملتقى هدفها إعطاء عملية التقويم بعدها العلمي وفق المقاييس الدولية.
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وزير التربية يلتقي أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين
التقى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين.
وهذا في إطار العمل التشاوري والإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي. تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بالعمل الحثيث مع الشركاء الاجتماعيين.
والتكفل بانشغالاتهم لاسيما ما تعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
والذي ستعكف اللجنة التقنية المنصبة بتاريخ 25 أكتوبر 2021 على دراسة كل مقترحات المنظمات النقابية.
وذلك في إطار الشفافية والصدق والمصداقية بهدف حلحلة كل المشاكل المطروحة في الميدان، وصياغة مشروع قانون أساسي يضمن الاستقرار في القطاع.
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