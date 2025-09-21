وزير التربية يشارك التلاميذ الدّرس الافتتاحي

شارك وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداواي، تلاميذ مدرسة فليسي الصغير بالمحمدية، بالمقاطعة الإدارية الدار البيضاء، في الجزائر العاصمة، الدرس الافتتاحي للموسم الدراسي الجديد 2026/2025.

وكان وزير التربية مرفوقا بوزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان والوزير والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي. ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.

