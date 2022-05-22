وزير التربية يشارك في أشغال الدورة الـ26 لمنظمة الالكسو بتونس

شارك وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس السبت في أشغال الدورة الـ 26 للمؤتمر العام لمنظمة (ألكسو)، المنعقدة بالعاصمة التونسية.

وأفاد بيان للوزارة، أن وزير التربية بلعابد الذي يعد أيضا رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة إجتمع على هامش الدورة بالمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، محمد ولد اعمر. الذي تناول معه عدة مواضيع أهمها الدور المنتظر والمهم الذي تضطلع به الجزائر داخل المنظمة. من أجل دفع عجلة التعاون التربوي وترقيته بين أعضاء هذه المنظمة.

كما إلتقى وزير التربية من جهة أخرى بنظيره التونسي فتحي السلاوتي. حيث ثمن الطرفان التوقيع على البرنامج التنفيذي 2022-2023-2024. بين الحكومتين الجزائرية والتونسية في شهر ديسمبر 2021 في الميدان التربوي.

و بحث الوزيران، أيضا سبل ووسائل تعزيز هذا التعاون سيما فيما يتعلق بتبادل زيارات الخبراء التربويين. و في مجال البيداغوجيا واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والبحث التربوي والتكوين.

وأشار البيان، إلى أن الوزيران أعربا عن إرادتهما وعزمهما في أن يرقى هذا التعاون إلى مستوى العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين”.

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ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عبر تقنية التحاضر المرئي، بمقر الوزارة، أشغال ندوة وطنية حضرها مديرو التربية وإطارات من الإدارة المركزية. وفي بيان للوزارة، فقد خُصصت لتقديم التعليمات والتوجيهات الواجب تنفيذها فيما تبقى من السنة الدراسية الحالية. وفي هذا السياق،ذكّر الوزير، مديري التربية، بضرورة المتابعة الشخصية والدقيقة ميدانيا لأعمال نهاية السنة الدراسية. وكذلك تلك المرتبطة بالتحضير للدخول المدرسي المقبل 2022-2023. وهذا لتجسيد كافة العمليات المسجلة في مخطط عمل الوزارة، تنفيذا لمخطط عمل الحكومة، في مجال التربية الوطنية. المستوحى من برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وفيما تعلق بسبل ترقية التربية البدنية والرياضة في الوسط المدرسي لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي.

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