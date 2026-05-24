وزير التربية يشارك في الاحتفال المخلّد لليوم الوطني للكشافة الإسلامية

برعاية سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبدعوة من القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، شارك وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، ظهيرة السبت، في مراسم الاحتفال الرسمي المخلّد لليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية، المنظم هذه السنة تحت شعار: “تاريخٌ يشهد… وعطاءٌ يتجدّد”، بالمركز الثقافي لجامع الجزائر.

وحسب بيان لوزارة التربية، جرى هذا الاحتفال بحضور أعضاء من الحكومة، وعميد جامع الجزائر. ورؤساء عدد من الهيئات الدستورية والاستشارية، وشخصيات كشفية عربية ودولية. في مناسبة وطنية استحضرت المسار التاريخي للكشافة الإسلامية الجزائرية. ودورها في ترسيخ قيم الوطنية والمواطنة، وتعزيز روح الالتزام والانضباط وخدمة الوطن لدى الناشئة والشباب.

وقد تزيّن الاحتفال بمجموعة من العروض الفنية المتنوعة، التي عكست الطابع الاحتفالي للمناسبة. وأبعادها الوطنية والتربوية، كما شكّل هذا الموعد مناسبة لإبراز الدور التربوي والوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية. باعتبارها مدرسة في التنشئة على القيم النبيلة وترسيخ المواطنة الفاعلة، ومؤسسة أسهمت في تعزيز روح الانتماء والتضامن. والعمل التطوعي لدى الناشئة والشباب، بما يعكس دورها كفضاء تربوي مكمّل يسهم في دعم جهود التنشئة خارج الإطار المدرسي.

هذا وأبرزت فقرات الاحتفال أهمية التنسيق المشترك بين الكشافة الإسلامية الجزائرية ووزارة التربية الوطنية ودور الاتفاقية التي تمّ إبرامها في التكفل بالتربية التكاملية بين القطاعين.

